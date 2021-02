Ministro Roberto Cingolani | chi è la moglie e collega Athanassia Athanassiou

Leggi su viagginews

(Di sabato 13 febbraio 2021) Conosciamo meglio la storia delladi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privataè ladel neo-della transizione ecologica. Laureata in Fisica in Grecia all’Università di Ioánnina, nel 1997 ha conseguito il Master in Fotonica Laser e Ottica Moderna all’Università di Manchester, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com