Mal di testa: alcuni alimenti sono da evitare (Di sabato 13 febbraio 2021) Dalle carni rosse agli insaccati, dai superalcolici agli alimenti che contengono glutammato: ecco i cibi da evitare per il mal di testa La relazione tra alimentazione e mal di testa è più stretta di quanto non si creda. Tra le ragioni che possono trovarsi alla fonte di un attacco di cefalea, oltre a fattori come stress e cambiamenti meteorologici, possiamo trovare l’assunzione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Dalle carni rosse agli insaccati, dai superalcolici agliche contengono glutammato: ecco i cibi daper il mal diLa relazione tra alimentazione e mal diè più stretta di quanto non si creda. Tra le ragioni che postrovarsi alla fonte di un attacco di cefalea, oltre a fattori come stress e cambiamenti meteorologici, possiamo trovare l’assunzione… L'articolo Corriere Nazionale.

MediasetTgcom24 : Brividi, inappetenza, mal di testa e dolori: i nuovi sintomi spia del Covid #coronavirus - winterainbowv : Mi è pure venuto mal di testa mi dr0go con la medicina subito e provo ad addormentarmi senza andare troppo in lockdown - M4RSHWA : sento la testa scoppiarw era da un anno che non avevo un mal di testa così forte , ho paura, non voglio che ricominci tutto da capo - Antonel08172405 : @bluemoonblue00 Ci tieni Così tanto a sfracassarti i timpani? Io già solo con la voce di Giulia sono diventata sorda, oltre al mal di testa - esse_a_erre_a : Per favore mettete in pausa una regia, non posso seguire entrambe, che mal di testa?? Che drama #gfvip #tzvip #sovip -