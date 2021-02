Le ministre donne di Draghi: solo otto e non vengono da sinistra (Di sabato 13 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

riotta : Tra le discussioni che si apriranno presto nel @pdnetwork anche il problema della delegazione tutta maschile dei mi… - AnnaAscani : Quello della parità di genere è un tema molto serio. Se il centro sinistra e in particolare il @pdnetwork non avran… - direlaviolenza : Governo Draghi. 8 ministre, 5 senza portafoglio. Senza risorse per le donne non si esce dalla crisi.… - giovanna280656 : @CalosiGuido @mara_carfagna Il sentirsi superiori della sinistra è vomitevole Carfagna e Germini sono due Donne che… - bawww3173 : RT @anyother: mmm... alle femministe bianche basta che ci siano ministre donne. che siano omofobe, antiabortiste e fasciste non importa, ta… -