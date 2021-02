La prima grana per Draghi si chiama Ilva (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Tar di Lecce ha respinto i ricorsi proposti da ArcelorMittal e Ilva in As contro l’ordinanza numero 15 del 2020, firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l’individuazione e il superamento delle criticità derivanti da fenomeni emissivi dello stabilimento siderurgico, disponendo, in difetto, la fermata dell’area a caldo. Il Collegio stabilisce 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta oggi, perché gli impianti siderurgici ritenuti inquinanti siano spenti. “Direi che, dopo questa sentenza, nessuno più da oggi in avanti, al netto di cosa potrà fare il Consiglio di Stato, può immaginare di ripropinarci uno stabilimento siderurgico col ciclo integrale, con gli altoforni, con l’area a caldo, con quello schema emissivo, con quel pregiudizio sull’ecosistema e sulla vita delle persone che abbiamo vissuto in questi anni”. Così il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Tar di Lecce ha respinto i ricorsi proposti da ArcelorMittal ein As contro l’ordinanza numero 15 del 2020, firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l’individuazione e il superamento delle criticità derivanti da fenomeni emissivi dello stabilimento siderurgico, disponendo, in difetto, la fermata dell’area a caldo. Il Collegio stabilisce 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta oggi, perché gli impianti siderurgici ritenuti inquinanti siano spenti. “Direi che, dopo questa sentenza, nessuno più da oggi in avanti, al netto di cosa potrà fare il Consiglio di Stato, può immaginare di ripropinarci uno stabilimento siderurgico col ciclo integrale, con gli altoforni, con l’area a caldo, con quello schema emissivo, con quel pregiudizio sull’ecosistema e sulla vita delle persone che abbiamo vissuto in questi anni”. Così il ...

