Vampire The Masquerade Bloodlines 2, novità in arrivo? Paradox annuncia il suo showcase

Dopo un 2020 deludente sotto l'aspetto delle conferenze, cancellate o rinviate a causa dell'emergenza sanitaria in corso, quest'anno le società si sono organizzate al meglio per offrire eventi in formato digitale. Anche Paradox Interactive non è da meno e ha annunciato il suo Paradox Insider, un evento che mostrerà informazioni sui giochi del publisher. Come l'anno scorso, Paradox sta realizzando la propria raccolta video di "trailer, approfondimenti sui nuovi contenuti di gioco e interviste con gli sviluppatori dei giochi pluripremiati". Con un po' di fortuna, Paradox potrebbe rivelare qualche gioco in lavorazione di cui non abbiamo ancora sentito parlare. Tuttavia in tanti stanno aspettando notizie di un altro gioco che è stato ormai rinviato parecchie volte: stiamo parlando di ...

