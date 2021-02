Un governo targato Bankitalia: chi sono i fedelissimi di Draghi pronti a entrare nella squadra (Di venerdì 12 febbraio 2021) Incassata anche la definitiva benedizione del Movimento Cinque Stelle, Mario Draghi procede spedito lungo il sentiero che lo porterà nelle prossime ore a Palazzo Chigi. Nascondendo ancora agli occhi di tutti la squadra del suo nuovo governo, avvolta ancora da una fitta nebbia che sta creando più di qualche mal di testa agli esponenti dei vari partiti, quelli che si sono affrettati a giurare fedeltà assoluta all’uomo protagonista della svendita dell’Italia. Chi farà parte, alla fine, del team dell’ex presidente Bce? Il totoministri continua a impazzare. Ma nelle ultime ore si guarda con maggiore attenzione dalle parti di Bankitalia. Due le figure già individuate come uomini di fiducia di Mario Draghi: il direttore generale dell’istituto di via Milano Daniele Franco e Fabio Panetta, ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 12 febbraio 2021) Incassata anche la definitiva benedizione del Movimento Cinque Stelle, Marioprocede spedito lungo il sentiero che lo porterà nelle prossime ore a Palazzo Chigi. Nascondendo ancora agli occhi di tutti ladel suo nuovo, avvolta ancora da una fitta nebbia che sta creando più di qualche mal di testa agli esponenti dei vari partiti, quelli che siaffrettati a giurare fedeltà assoluta all’uomo protagonista della svendita dell’Italia. Chi farà parte, alla fine, del team dell’ex presidente Bce? Il totoministri continua a impazzare. Ma nelle ultime ore si guarda con maggiore attenzione dalle parti di. Due le figure già individuate come uomini di fiducia di Mario: il direttore generale dell’istituto di via Milano Daniele Franco e Fabio Panetta, ...

