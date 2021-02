Traffico Roma del 12-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare un incidente provoca cura in carreggiata esterna tra laFiumicino e la via Ardeatina in interna e rallentamenti per Giusi tra Ardeatina e Laurentina rallentamenti sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale verso il centro è proprio in tangenziale si rallenta tra via delle Valli via Salaria direzione Stadio Olimpico code viadotto della Magliana da via della Magliana a via del Cappellaccio in direzione Eur particolarmente trafficate poi via Casilina e via Aurelia con rallentamenti rispettivamente da via di Torre Spaccata a via ...