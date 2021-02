TikTok | star 18enne muore suicida dopo aver pubblicato un ultimo messaggio allarmante sui social

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Morire nel fiore degli anni,un drammaticoaffidato ai: è quanto sarebbe accaduto allaDazhariaa Quint Noyes,americana dimortacondiviso un contenutoattrso la sua pagina web. Il padre ha raccontato lo strazio che la sua famiglia si trova a viverela tragedia.era 18 anni: l’post prima della fine La drammatica storia di Dazhariaa Quint Noyes, nota suianche come “Dee”, è stata raccontata dal Daily Mail e rilanciata dalle testate in varie parti del mondo. La sua morte sarebbe avvenuta per suicidio, ...

ItaliaStarMagaz : Muore suicida “Dee”, star di TikTok - lastudiolafayet : RT @Italia_Notizie: Morta Dazhariaa Quint Noyes, la star di TikTok si è suicidata. L’addio ai fan: “Vi sto infastidendo, questo sarà il mio… - alwavsbeenyou : tiktok hai una nuova star - mapdig : I social sfuggono di mano agli adulti figurarsi agli adolescenti che hanno un estremo bisogno di accettazione socia… - PietroLodi4 : La star di TikTok si suicida a 18 anni dopo aver pubblicato un video di addio. -

Tiktoker suicida a 18 anni: l'ultimo post prima della fine. La drammatica storia di Dazhariaa Quint Noyes, nota sui social anche come "Dee", è stata raccontata dal Daily Ma ...