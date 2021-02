Pochettino | «Gli arbitri dovrebbero proteggere Neymar | è molto triste»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in una lunga intervista a Onda Cero: le parole suMauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in una lunga intervista a Onda Cero. Le sue parole.– «È, voleva tornare a Barcellona e ??giocare contro il Barça. Lui ama la Champions, è una grande perdita per noi. L’impegno e la motivazione disono enormi. Provocatore?si diverte con la palla, è così che gioca a calcio, non ha mai provocato. È così anche in allenamento. A lui piace il calcio ma subisce troppi falli e forse gliavere buon senso e cercare di proteggerlo un po’ di più». MBAPPE – «Mbappé è un giocatore con una ...

Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in una lunga intervista a Onda Cero: le parole su ...... e rinato anche grazie al cambio in panchina al PSG con l'arrivo di Mauricioha deciso ... Non furono rari, ripercorrendo i passaggi del recente passato,incontri con Paratici per ...Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in una lunga intervista a Onda Cero: le parole su Neymar ...Pochettino si è poi soffermato a parlare della partita contro ... Non ho nessuna clausola nel caso in cui arrivi un’offerta dal Real Madrid. Spero di raggiungere gli obiettivi col PSG”.