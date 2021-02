Pallanuoto | A1 femminile 2021 | domani la penultima giornata della regular season

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Torna il campionato di Serie A1 didopo lo stop nell’ultimo week-end, in cui quattro compagini italiane si sono dedicate all’Euro League. In programmala quinta e. Quattro i match in programma: nel Girone A scontri tra Plebiscito Padova-Bogliasco 1951 e CSS Verona-Trieste; nel B invece spazio a L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia e Lifebrain SIS Roma-Vela Nuoto Ancona. Vanno a decidersi le classifiche finali: fondamentale la lotta per i primi posti. 5^– sabato 13 febbraio GIRONE A 16.30 Plebiscito PD-Bogliasco 1951 19.30 CSS Verona-Trieste GIRONE B 14.30 Lifebrain SIS Roma-Vela Nuoto Ancona 15.00 L’Ekipe ...

cssveronaoffic1 : Sabato 13 Febbraio ore 19,30 #livestreaming campionato A1 Femminile link alla partita --> - cssveronaoffic1 : #Pallanuoto A1 Femminile Verona 'casa' del Padova CSS pronta alla conferma - waterpoloitaly : #waterpoloitaly Il sabato della pallanuoto è rosa - azzurro con A1 femminile e A2 maschile. Programmi e risultati - zazoomblog : Pallanuoto femminile possibile rinuncia del Sudafrica alle Olimpiadi. Beffa per il Setterosa ripescaggio alla Greci… - LaSicilia24ore : COMUNICATO STAMPA – PALLANUOTO FEMMINILE: L’Ekipe Orizzonte chiude la Coppa Campioni travolgendo il Sant Andreu -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

OA Sport

CATANIA - L'Ekipe Orizzonte si appresta a tornare in campo tra meno di ventiquattro ore, per disputare il quinto turno del girone B di Serie A1 di. Domani, sabato 13 febbraio alle 15:00, le catanesi affronteranno infatti la RN Florentia tra le mura amiche della Piscina "Francesco Scuderi" di via Zurria (CT), sei giorni dopo ..."Quando io ho iniziato a giocare anon c'era la piscina di Muggiò", ricorda Stefano "Tete" Pozzi, oggi allenatore della serie A2della Como Nuoto, società dove ha trascorso quasi tutta la sua vita sportiva. "Le ...Torna il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile dopo lo stop nell'ultimo week-end, in cui quattro compagini italiane si sono dedicate all'Euro League. In programma domani la quinta e penultima ...Arianna Garibotti: "Abbiamo grande voglia di riscattare la mancata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Campioni" ...