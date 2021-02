Nike a prezzi mini sbarca da Lidl

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lidl colpisce ancora. Dopo il clamoroso successo delle sneaker con dettagli coloratissimi che tanto ha fatto impazzire il web (scatenando puntuali meme), adesso, il colosso della grande distribuzione a piccoli prezzi si dice pronto a tornare. Ma non da solo, bensì insieme a Nike.

naturalmente sono alla portata di tutti: dagli 11,99 euro ai 39,99 per le felpe . Si può quindi immaginare un altro successo doppio a breve: stavolta insieme a. E che probabilmente farà ...Allo stesso modo il nuovo sodalizio tra i due marchi proporrà magliette, felpe e tute conche andranno da 11,99 a 39,99 euro . Lidl -, l'accordo per una nuova linea di abbigliamento: la ...L'accorso dell'anno è quello che unisce Lidl e Nike: insieme per una linea spotiva comoda e soprattutto ad un prezzo alla portata di tutti.Dopo il successo delle sneakers a tre colori Lidl torna a puntare sull’abbigliamento, e lo fa lanciando una linea sportiva insieme al colosso di ...