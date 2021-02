Governo | Zingaretti | ' Pd unito è pronto | per squadra ci rimettiamo a Draghi e Mattarella' **

AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Corriere : ??Governo Draghi, sì del M5s. Il premier incaricato lavora alla lista dei ministri. Zingaretti: ' Mai avanzata una r… - Linkiesta : Il governo #Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) La sinistra non ries… - anna_mitica : Le priorità dell'ologramma #Zingaretti brinda: «Salvata l’alleanza». Anche #Leu verso il sì al nuovo governo - LaPresse_news : Governo, Zingaretti: “Aspettiamo e ci rimettiamo nella mani di -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zingaretti

Così il segretario Pd Nicola. "Il Pd non ha avanzato alcuna rosa di nomi per la composizione del. Come ho detto ieri, ci rimettiamo al rispetto dell'articolo 92 della Costituzione ...... stessa posizione anche per il Pd con la Direzione Nazionale che ieri ha confermato pieno fiducia e sostegno alDraghi con però la richiesta del segretario Nicoladi " figure ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Ora aspettiamo, ci rimettiamo nelle mani del professor Draghi e del presidente Mattarella per quella che sarà la squadra di governo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, sottolineando ...