Governo | Bonetti | ' grata a Colle e Draghi | liberare opportunità e futuro' **

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di, a partire dalle nuove generazioni. Sonoal Presidente Mattarella e al Presidentee consapevole di essere accompagnata in questo servizio da tutta la comunità di Italia Viva, da Matteo Renzi, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, Davide Faraone. Accanto a me nel cammino Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, amici straordinari, liberi e coraggiosi". Lo scrive Elenadi Iv su twitter.

... Mario Draghi, ha presentato ufficialmente la composizione del. 23 in tutto i ministri del ... Mara Carfagna per il Sud e Coesione, Fabiana Dadone alle Politiche giovanili, Elenaalle ......giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dei componenti il nuovo... Ministeri senza portafoglio: Fabiana Dadone alle Politiche giovanili; Elenaalle Pari ...Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Nasce il Governo Draghi: bene così. Il Paese, come diciamo da mesi, ha finalmente un governo che, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali che lo caratterizzano, è all'alte ...ROMA (ITALPRESS) – Il premier incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato l’incarico di formare un nuovo Governo. Lo ha annunciato il segretario generale della Presidenza della Repubb ...