Governo | Berlusconi | ' piena sintonia con Salvini | green non sia pretesto per no a opere'

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Le distinzioni politiche rimangono, le preclusioni sono fuori dal tempo". Lo dice Silvio Berlusconi, a 'La Stampa', palando del Governo Draghi. Il leader di FI, tra l'altro parla della svolta green invocata dal M5s: "L'importante è" che "non diventi il pretesto per riproporre la cultura del no. Sviluppo e ambiente sono complementari, non antagonisti". Il leader di FI, tra l'altro, parla della Lega: "Ho incontrato Salvini, è stato un lungo e cordiale colloquio che ci ha visti in piena sintonia. Sono contento - ma non sorpreso - che una grande forza come la Lega abbia condiviso il nostro appello perché il centro-destra fosse fra i protagonisti di una soluzione di alto profilo, di fronte al venir meno della maggioranza di sinistra e ad una ...

