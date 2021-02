"Farmaco anti-artrite aiuta pazienti Covid in intensiva e riduce mortalità": lo studio (Di venerdì 12 febbraio 2021) La somministrazione di un Farmaco impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide a pazienti gravi di Covid-19 può ridurre in maniera significativa il rischio di mortalità rispetto alle cure standard e il tempo trascorso dai pazienti in terapia intensiva. È quanto emerso da uno studio? condotto nel Regno Unito e citato dal Guardian, dove per ogni 25 pazienti curati con tocilizumab, un anticorpo monoclonale, usato in aggiunta agli steroidi di routine, è stato calcolato si riesca a salvare una vita in più. Lo studio è stato condotto su più di 4000 volontari e afferma che almeno la metà dei ricoverati per Covid può beneficiare degli effetti del tocilizumab, che ha già un forte ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) La somministrazione di unimpiegato per il trattamento dell’reumatoide agravi di-19 può ridurre in maniera significativa il rischio dirispetto alle cure standard e il tempo trascorso daiin terapia. È quanto emerso da uno? condotto nel Regno Unito e citato dal Guardian, dove per ogni 25curati con tocilizumab, uncorpo monoclonale, usato in aggiunta agli steroidi di routine, è stato calcolato si riesca a salvare una vita in più. Loè stato condotto su più di 4000 volontari e afferma che almeno la metà dei ricoverati perpuò beneficiare degli effetti del tocilizumab, che ha già un forte ...

L'indegna sceneggiata a cui stiamo assistendo in merito ai vaccini anti - COVID ne è una ...come quella che stiamo attraversando i governi possono autorizzare la produzione locale di un farmaco con una ...

Sono 34.205 le dosi di vaccino anti - covid finora consegnate in Basilicata: sul sito dell'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco), aggiornato alle ore 7.30, è specificato che ne sono state somministrate 23.252 (il 68 per cento). Da ...

La somministrazione di un farmaco impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide a pazienti gravi di Covid-19 può ridurre in maniera significativa il rischio di mortalità rispetto alle cure stan ...

Ho letto con grande attenzione e speranza sia l’intervento programmatico-propositivo di Beppe Grillo sul suo blog che le anticipazioni sulla “Agenda di governo Draghi”. L’intelligente e “visionario” a ...

