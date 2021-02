C'è l'emergenza varianti ma la Valle d'Aosta non vuole fermarsi: 'Dal 18 apertura dello sci' (Di venerdì 12 febbraio 2021) La voglia di ripartire c'è. Per ironia della sorte questa stagione è stata piena di neve e si spera nella coda invernale per attenuare i danni. Ma è altrettanto vero che la circolazione delle varianti ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021) La voglia di ripartire c'è. Per ironia della sorte questa stagione è stata piena di neve e si spera nella coda invernale per attenuare i danni. Ma è altrettanto vero che la circolazione delle...

... in Austria, nel tentativo di fermare la diffusione delle varianti più contagiose. I due confinanti ... Sokolov e Trutnov almeno fino al 15 febbraio, quando scade lo stato di emergenza che "ha permesso ...

La voglia di ripartire c'è. Per ironia della sorte questa stagione è stata piena di neve e si spera nella coda invernale per attenuare i danni. Ma è altrettanto vero che la circolazione delle varianti sta rendendo tutto più complicato e quindi potrebbe esserci un'altra impennata dei contagi in piena fase di vaccinazione. "L'apertura dello sci in Valle d'Aosta sarà il 18 febbraio, con o ...

Il caso. I dati dei tamponi degli ultimi giorni confermano l’emergenza. Da Corzano al focolaio di Ronco. Non si è ancora spenta l’eco... Scopri di più ...

Covid: Donini, Coldiretti link essenziale per mantenere pace sociale

Da: Emilia Romagna, Coldiretti COVID: DONINI, COLDIRETTI LINK ESSENZIALE PER MANTENERE PACE SOCIALE “Durante una pandemia così grave, un importante aiuto alla popolazione” Oggi 1.500 nuovi contagiati, ...

