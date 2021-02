Bologna-Benevento | Mihajlovic | “Sprecate tante occasioni | atteggiamento sbagliato Inzaghi? È un amico | ma…”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sinisaal termine della sfida tra.Solo un pareggio tra la formazione rossoblu e quella giallorossa, in un match per lunghi tratti dominato dall'equilibrio. Non è della stessa opinione, tuttavia, il tecnico della formazione emiliana, rimasto abbastanza insoddisfatto al termine dell'incontro. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore serbo ha voluto fare chiarezza ed esprimere la sua opinione sul parziale di 1-1 maturato dopo ben 95 minuti di gioco. Ecco le sue parole: "Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo preso un gol stupido, su una mischia in area che dovevamo a tutti i costi evitare. Mi rode dover perdere punti per strada in questo modo. Abbiamo fatto gol troppo presto. Avrei sperato di subire una rete e mettere sotto ilcome abbiamo ...

Al Dall'Ara nevica mentre Bologna e Benevento, con voglia e impegno, cercano di superarsi a vicenda. Finisce 1 - 1, con le reti di Sansone in apertura e di Viola nella ripresa. Risultato giusto.