Pensioni ultime notizie: post-Quota 100 con flessibilità differenziata? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pensioni ultime notizie: il post-Quota 100 tiene ancora banco e lo farà nelle prossime settimane e mesi. Con l’esecutivo Draghi non si scherza più, o almeno è questa l’impressione che fuoriesce dal flusso mediatico (e non solo). Con l’arrivo di Mario Draghi al futuro governo sembra che non si scherzi più e tutte le ipotesi finora messe in campo e attuabili con il governo Conte II, sembrano ormai essere tramontate del tutto. In verità quello che ci aspetta dal 1° gennaio 2022 potrebbe essere una flessibilità differenziata, come richiesto dai sindacati, ovvero che tenga conto delle precise differenze tra i lavori. Pensioni ultime notizie: flessibilità differenziata, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 febbraio 2021): il100 tiene ancora banco e lo farà nelle prossime settimane e mesi. Con l’esecutivo Draghi non si scherza più, o almeno è questa l’impressione che fuoriesce dal flusso mediatico (e non solo). Con l’arrivo di Mario Draghi al futuro governo sembra che non si scherzi più e tutte le ipotesi finora messe in campo e attuabili con il governo Conte II, sembrano ormai essere tramontate del tutto. In verità quello che ci aspetta dal 1° gennaio 2022 potrebbe essere una, come richiesto dai sindacati, ovvero che tenga conto delle precise differenze tra i lavori., ...

