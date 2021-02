Non riesce ad entrare in casa: carabinieri e vigili del fuoco scoprono coltivazione di droga (Di giovedì 11 febbraio 2021) I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante, con l'aiuto dei vigili del fuoco di Catania, hanno scoperto una piantagione di cannabis indica all'interno di un ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Idel nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante, con l'aiuto deideldi Catania, hanno scoperto una piantagione di cannabis indica all'interno di un ...

Davide : «Sono io vostro onore, non sono un gatto». Vi sfido a trovare qualcosa di meglio di quest'avvocato che non riesce a… - CB_Ignoranza : Braga-Porto di Coppa del Portogallo, al 72’ un calciatore si infortuna e deve entrare l’ambulanza per soccorrerlo,… - FBiasin : L'#Atalanta va in finale di #CoppaItalia e ci riesce soprattutto grazie a un giocatore (#Pessina) che l'anno scorso… - kospeti : @NosapaiD mi rifiuto di credere pensassi qualcosa di diverso,il MES non serve più,l’imbonitore @matteorenzi utile p… - _WhiteLion__ : @luigidimaio Io mi meraviglio di chi ancora riesce a credervi. #Miserabili #Poltronari #Incoerenti #Falsi eppure no… -