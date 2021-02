La Fiorentina ritrova Frank Ribery

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LaFranck. Il francese ieri ha lavorato in gruppo e domenica tornerà al suo posto nel cuore dell’attacco viola contro la Samp. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il fastidio muscolare accusato alla vigilia della gara contro l’Inter è rientrato e adesso che serve la sterzata decisiva L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus ci prova per Chiesa Fascia di capitano: Astori c’è Ultime news di calciomercato dalla Serie A Boateng lascerà la, Verona in agguato Probabili formazioni-Genoa, 10^ giornata Serie A Prima sconfitta per la Juventus, trionfa la Viola

Arrivano buone notizie per i nerazzurri: Arturo Vidal , uscito per infortunio nel corso della gara contro laha lavorato a parte, anche se le condizioni non destano preoccupazione in ...Commenta per primo LaFranck Ribery . Il francese ieri ha lavorato in gruppo e domenica tornerà al suo posto nel cuore dell'attacco viola contro la Samp. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio , il ...A marzo in casa viola si sceglie, decisive le prossime tre gare per capire chi sale e chi scende nel gradimento di Prandelli. Spazio anche a Milenkovic ...Sostituire Badelj. Il dubbio che da qualche giorno assilla la mente di Davide Ballardini è a chi affidare le chiavi del centrocampo del suo Genoa contro il ...