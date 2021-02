Incidente domestico per Berlusconi: scivola e si fa male nella villa di Zeffirelli, ricoverato d’urgenza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incidente domestico per Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è rientrato d’urgenza a Milano ieri sera dopo una “caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco”. Lo riferisce lo staff del leader azzurro, spiegando che il Cavaliere si è quindi recato “presso la Clinica ‘La Madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte”. “È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, assicurano fonti azzurre. Incidente per Berlusconi nella nuova casa romana Silvio Berlusconi per la prima volta ha soggiornato nella sua nuova dimora romana. La villa sull’Appia Antica ex abitazione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)per Silvio. Il presidente di Forza Italia è rientratoa Milano ieri sera dopo una “caduta accidentale occorsasua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco”. Lo riferisce lo staff del leader azzurro, spiegando che il Cavaliere si è quindi recato “presso la Clinica ‘La Madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte”. “È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, assicurano fonti azzurre.pernuova casa romana Silvioper la prima volta ha soggiornatosua nuova dimora romana. Lasull’Appia Antica ex abitazione ...

