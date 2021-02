(Di giovedì 11 febbraio 2021) La F1 "intende" organizzare un GP in, a Portimao, il 2, data prevista per una gara il cui luogo resta da confermare, hanno annunciato oggi il promotore del campionato e la ...

CB_Ignoranza : Braga-Porto di Coppa del Portogallo, al 72’ un calciatore si infortuna e deve entrare l’ambulanza per soccorrerlo,… - borghi_claudio : @Dagherrotipo1 @LegaSalvini Le sue sgrammaticature che evidenzio non sono quelle lessicali ma sono quelle relative… - solomotori : F1: Gp del Portogallo nel calendario 2021, il 2 maggio - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: il Gp del Portogallo nel calendario 2021, sarà il 2 maggio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: il Gp del Portogallo nel calendario 2021, sarà il 2 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : del Portogallo

Corriere di Como

Lo svolgimento di un Gran Premio innon è stato garantito mentre il paese è nella "red list"Regno Unito, dove ha sede la maggior parte delle squadre, a causa della situazione ...Sarà ila riempire l'ultimo slot libero nel calendario 2021 della Formula 1. Portimão aprirà nuovamente le sue porte al Circus il weekend2 maggio: la F1 Commission ha dato il suo ok dopo la ...In Italia, lo Spezia è solo l'ultimo dei casi. In Serie A ci sono altre tre proprietà statunitensi la Roma, il Parma e la Fiorentina.Quali sono le destinazioni preferite dai viaggiatori in Europa? Arriva l'annuale classifica di European Best Destinations con mete più desiderate del 2021 ...