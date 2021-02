Donald Trump non tornerà mai più su Twitter, almeno con il suo nome (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non ci sarà il suo ciuffo biondo nell’immagine del profilo. E non ci saranno quel nome e quel cognome che – per quattro anni almeno – hanno reso Twitter il luogo dove venivano comunicate in via preferenziale le decisioni della Casa Bianca, sebbene dall’account personale del presidente degli Stati Uniti e non da quello ufficiale. Donald Trump non potrà tornare più su Twitter: il suo ban è definitivo. Lo ha chiarito, del resto, il CEO del social network dei cinguettii, Ned Segal. Quest’ultimo è stato intervistato dalla CNBC e ha pronunciato delle parole molto chiare: «Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma. Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non ci sarà il suo ciuffo biondo nell’immagine del profilo. E non ci saranno quele quel cogche – per quattro anni– hanno resoil luogo dove venivano comunicate in via preferenziale le decisioni della Casa Bianca, sebbene dall’account personale del presidente degli Stati Uniti e non da quello ufficiale.non potrà tornare più su: il suo ban è definitivo. Lo ha chiarito, del resto, il CEO del social network dei cinguettii, Ned Segal. Quest’ultimo è stato intervistato dalla CNBC e ha pronunciato delle parole molto chiare: «Se vieni rimosso dalla piattaforma, vieni rimosso dalla piattaforma. Ricordatevi che la nostra politica ha come principio quello di garantire che non venga permesso l’incitamento alla violenza». LEGGI ANCHE ...

