DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 12 e lunedì 15 febbraio 2021

anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 12 e lunedì 15 febbraio 2021 su Canale 5: È arrivato il giorno del matrimonio di Emre e Leyla e la giornata sarà sicuramente rocambolesca. I due prossimi sposi non hanno ancora acquistato gli abiti per la cerimonia e corrono in negozio. Intanto Sanem si trova a casa di Can e sta cercando di scrivere qualche pagina del suo romanzo, ma le manca la concentrazione; inoltre a un certo punto arrivano lì Deren, Ceycey e Yigit, intenzionati a dare una mano… Fra Yigit e Can la tensione è palpabile e aumenta ulteriormente quando Can legge la dedica sul libro che Yigit ha regalato a Sanem per la Giornata Del Libro in Regalo. Ceycey ha una tremenda crisi di nervi che lo riporta a una vecchia sindrome, che sembrava ...

