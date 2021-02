Corbo consiglia ADL: “No esonero Gattuso, non c’è ricambio: presente in ritiro con la squadra in modo leale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Corbo consiglia ADL, di non esonerare Gattuso perché non c'è ricambio, ma andare in ritiro con la squadra e rassicurare il tecnico sulla sua permanenza L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 febbraio 2021)ADL, di non esonerareperché non c'è, ma andare incon lae rassicurare il tecnico sulla sua permanenza L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Corbo consiglia ADL: 'Porta la squadra in ritiro e conferma Gattuso, non ci sono sostituti!' - MondoNapoli : KKN, Corbo consiglia: 'ADL porti la squadra in ritiro e confermi Gattuso, ho una soluzione' -… - Sal16448498 : Ma per favore , ????????????????????Corbo consiglia ADL: 'Porta la squadra in ritiro e conferma Gattuso, non ci sono sostitut… - tuttonapoli : Corbo consiglia ADL: 'Porta la squadra in ritiro e conferma Gattuso, non ci sono sostituti!' -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo consiglia Corbo consiglia ADL: "Porta la squadra in ritiro e conferma Gattuso, non ci sono sostituti!" Tutto Napoli Corbo consiglia ADL: “No esonero Gattuso, non c’è ricambio: presente in ritiro con la squadra in modo leale

Corbo consiglia ADL, di non esonerare Gattuso perché non c'è ricambio, ma andare in ritiro con la squadra e rassicurare il tecnico sulla sua permanenza ...

Corbo consiglia ADL: "Porta la squadra in ritiro e conferma Gattuso, non ci sono sostituti!"

Il presidente da questo momento deve vivere lealmente e affettuosamente con la squadra questi ultimi mesi per vedere se cambia qualcosa. Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto ne ...

Corbo consiglia ADL, di non esonerare Gattuso perché non c'è ricambio, ma andare in ritiro con la squadra e rassicurare il tecnico sulla sua permanenza ...Il presidente da questo momento deve vivere lealmente e affettuosamente con la squadra questi ultimi mesi per vedere se cambia qualcosa. Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto ne ...