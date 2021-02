Calciomercato Milan, campione dalla Spagna pronto ad arrivare a zero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Calciomercato Milan. Un grande campione potrebbe approdare in rossonero a parametro zero, sarebbe un gran colpo per la società È Isco il super talento che potrebbe approdare in rossonero a parametro zero. dalla Spagna sono certi del fatto che il 28enne spagnolo lascerà presto il Real Madrid avendo trovato poco spazio in questa stagione con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021). Un grandepotrebbe approdare in rossonero a parametro, sarebbe un gran colpo per la società È Isco il super talento che potrebbe approdare in rossonero a parametrosono certi del fatto che il 28enne spagnolo lascerà presto il Real Madrid avendo trovato poco spazio in questa stagione con L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : La riunione in uno sgabuzzino, la firma a notte inoltrata superando la #ASRoma: i retroscena sull’operazione… - TOSADORIDANIELA : RT @cmdotcom: #Pessina in decollo: la clausola del #Milan e un'occasione unica, il #Napoli si era già mosso - calciomercatoit : ?? #Milan, fase di stallo per il prolungamento #Donnarumma: le richieste di #Raiola. Il punto sui rinnovi in casa ro… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Pessina in decollo: la clausola del #Milan e un'occasione unica, il #Napoli si era già mosso - forzaroma : #Mirante verso l'addio: rinnovo complicato, può andare al Milan #ASRoma -