Benevento | suggestione centrocampo per l’assalto al Bologna

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nessun pareggio nei tre precedenti in serie A trama c’è addirittura di più: chi ha vinto lo ha fatto sempre lasciando a secco l’avversario. E’ successo due volte ai rossoblu, entrambe nella stagione 2017/18, e una alla Strega, nella gara di andata. Numeri che generano più di una riflessione sia tra i tifosi che tra i bookmakers che in questo caso vedono favoriti i padroni di casa di Sinisa Mihajlovic, la cui vittoria vale 1.80 volte la posta contro la quota 4.25 dei sanniti (il pari, risultato finora anomalo nel confronto, è in lavagna a 3.65). Non solo Barrow – Tra i felsinei c’è grande attesa per la prestazione di Barrow, autore di una doppietta nell’ultima vittoriosa uscita esterna contro il Parma. ‘Miha’ non avrà a disposizione lo squalificato Svanberg, a cui si ...