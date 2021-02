Trovata morta in casa la 25enne modella Kasia Lenhardt: era l’ex di Jerome Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Faceva la modella, aveva 25 anni e fino ad una settimana fa era la compagna di Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco. Kasia Lenhardt è stata Trovata questa mattina dalla Polizia tedesca nel suo appartamento di Berlino. Sono in corso le indagini per capire quale sia stata la causa del decesso. Sarà fatta un'autopsia nelle prossime ore.La relazione con il giocatore era finita una settimana fa ed era stato lo stesso Boateng a scriverlo sui social. Questo il suo messaggio: "D’ora in poi le nostre strade si separano. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a chi ho ferito soprattutto la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve ... Leggi su golssip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Faceva la, aveva 25 anni e fino ad una settimana fa era la compagna di, difensore del Bayern Monaco.è stataquesta mattina dalla Polizia tedesca nel suo appartamento di Berlino. Sono in corso le indagini per capire quale sia stata la causa del decesso. Sarà fatta un'autopsia nelle prossime ore.La relazione con il giocatore era finita una settimana fa ed era stato lo stessoa scriverlo sui social. Questo il suo messaggio: "D’ora in poi le nostre strade si separano. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a chi ho ferito soprattutto la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve ...

