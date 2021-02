Mondiali Cortina, chi è Christof Innerhofer: carriera e successi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Christof Innerhofer rappresenterà le Fiamme Gialle ai Mondiali CortinaChristof Innerhofer parteciperà ai Mondiali di Cortina, nasce il 17/12/1984 a Gais, ama praticare trekking, ciclismo, pesca, la raccolta dei funghi e anche consultare la borsa e le azioni. Attualmente gareggia nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. L’atleta sin dalla tenera età di 3 anni si aiutava a stare in piedi con un paio di sci , affrontando le curve su un fazzoletto dinanzi all’uscio di casa. Insieme a sua sorella Sabrina, di un anno più grande di lui ha frequentato un corso di sci settimanale, il quale si concludeva con una prova finale. Di solito Christof era sempre il più piccolo tra i concorrenti, ogniqualvolta vinceva, i primi due ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)rappresenterà le Fiamme Gialle aiparteciperà aidi, nasce il 17/12/1984 a Gais, ama praticare trekking, ciclismo, pesca, la raccolta dei funghi e anche consultare la borsa e le azioni. Attualmente gareggia nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. L’atleta sin dalla tenera età di 3 anni si aiutava a stare in piedi con un paio di sci , affrontando le curve su un fazzoletto dinanzi all’uscio di casa. Insieme a sua sorella Sabrina, di un anno più grande di lui ha frequentato un corso di sci settimanale, il quale si concludeva con una prova finale. Di solitoera sempre il più piccolo tra i concorrenti, ogniqualvolta vinceva, i primi due ...

