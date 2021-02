Meteo Europa – Allerta meteo, tempeste di neve in varie aere: state a casa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ritardi in varie regioni nella consegna dei vaccini. Una tempesta di neve rilevante è quella che si sta abbattendo in varie aree d’Europa. Le previsioni meteo continuano ad essere pessime, indicando un’estensione ulteriore dell’ondata di gelo. Giungono notizie di precipitazioni copiose, continue un po’ ovunque, dalla Germania al Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Isole Britanniche, Polonia Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ritardi inregioni nella consegna dei vaccini. Una tempesta dirilevante è quella che si sta abbattendo inaree d’. Le previsionicontinuano ad essere pessime, indicando un’estensione ulteriore dell’ondata di gelo. Giungono notizie di precipitazioni copiose, continue un po’ ovunque, dalla Germania al Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Isole Britanniche, Polonia

MoliPietro : Meteo Europa – Allerta meteo, tempeste di neve in varie aere: state a casa - CentroMeteoITA : #METEO – arriva il #BURAN sull’Europa, #GELO russo anche in ITALIA con neve #10febbraio - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Europa. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo,… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #anomalie di #temperatura a #850 #hPa in #Europa . Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione… - klaudiko : AGGIORNAMENTO DISCESA ARTICA -