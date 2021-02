Gerry Scotti, l’incredibile verità dietro il nome di sua nipote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gerry Scotti è diventato nonno della piccola Virginia, la bambina presentata pochi giorni fa sui social nasconde un segreto incredibile dietro al suo nome. Gerry Scotti, Fonte foto: Instagram (@ GerryScotti)Un anno ricco di emozioni il 2020 per Gerry Scotti, prima il tour the force con Striscia la notizia, poi la notizia che sarebbe diventato nonno e infine il Covid-19. Il noto conduttore ha reagito come meglio ha potuto e ha cercato di riprendersi in fretta e furia per stringere tra le braccia la sua prima nipote, la piccola Virginia nata lo scorso 15 dicembre. Gerry tornerà presto dietro il bancone più amato d’Itala ma per il momento si gode la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è diventato nonno della piccola Virginia, la bambina presentata pochi giorni fa sui social nasconde un segreto incredibileal suo, Fonte foto: Instagram (@)Un anno ricco di emozioni il 2020 per, prima il tour the force con Striscia la notizia, poi la notizia che sarebbe diventato nonno e infine il Covid-19. Il noto conduttore ha reagito come meglio ha potuto e ha cercato di riprendersi in fretta e furia per stringere tra le braccia la sua prima, la piccola Virginia nata lo scorso 15 dicembre.tornerà prestoil bancone più amato d’Itala ma per il momento si gode la ...

Corriere : Lo «zio» Gerry Scotti diventa nonno a 64 anni dopo il Covid: «Ho ricaricato l’orologio... - marciocapatonda : Il reale patrimonio di Gerry Scotti vi scioccherà profondamente. - bubinoblog : GERRY SCOTTI: LE REPLICHE DI CADUTA LIBERA? MEDIASET HA FATTO DI NECESSITÀ VIRTÙ, SPERO CHE... - lifehaarry : You are pulling the ultimate heist. The last four celebs saved on your phone are your crew. Bellissimo il meme di… - infoitcultura : Gerry Scotti nonno pazzo d'amore: 'Ho paura a tenerla in braccio, spio gli altri nonni per imparare' -