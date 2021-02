Gazzetta_NBA : #Brooklyn, altro flop: k.o. a Detroit. #Curry, altro show: 32 punti a casa Spurs - sportli26181512 : Mercato NBA, Brooklyn non si ferma: ecco il nuovo compagno di Harden, Durant e Irving: Dopo Iman Shumpert e Norvel… - basketinside360 : Brooklyn Nets, altro rinforzo sotto canestro: c'è Noah Vonleh - - BasketUniverso : I Brooklyn Nets aggiungono un altro lungo: firmato Noah Vonleh - MatteoSoragna : @ManuelMonzani @LeoDiBello Tra l'altro @LeoDiBello non sa nemmeno dov'è Brooklyn -

Ultime Notizie dalla rete : Brooklyn altro

inciampa anche a Detroit, New Orleans domina Houston mentre Golden State, guidata dal solito Steph Curry, passa a San Antonio. Detroit -122 - 111... i creativi dell' agenzia di design diMSCHF ci sono riusciti. Peccato che la fashion ... uno bianco da una Porusus in coccodrillo (31mila dollari) e unnero realizzato a partire da una ...I Nets, privi di Kevin Durant, appiedato dalla Nba per via del ‘contact tracing’, producono un’altra prestazione da brividi a livello difensivo e incassano così a Detroit la loro terza sconfitta conse ...Terza sconfitta in fila per i Nets, che senza Kevin Durant non passano neanche sul campo di Detroit trascinata da Jerami Grant (32 punti). Utah vince la 16^ partita nelle ultime 17 battendo i Boston C ...