Tragedia sulla Tiburtina: addio a Marco, travolto e ucciso a 37 anni mentre attraversava la strada (Di martedì 9 febbraio 2021) Si chiamava Marco Vernarecci l’uomo travolto e ucciso ieri sulla Tiburtina. Fatale è stato l’impatto con ben due autovetture sopraggiunte mentre il 37enne, questa l’età della vittima, stava attraversando la strada. Tragedia sulla Tiburtina: 37enne ucciso da due auto, stava attraversando per comprare le sigarette Era sceso dall’auto per comprare le sigarette, doveva solo attraversare la strada: purtroppo quei pochi metri si sono rivelati fatali. Marco, 37enne di Bracciano, è morto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.00, dopo esser stato travolto prima da un’auto che arrivava nella sua stessa direzione e poi da un’altra che sopraggiungeva dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Si chiamavaVernarecci l’uomoieri. Fatale è stato l’impatto con ben due autovetture sopraggiunteil 37enne, questa l’età della vittima, stava attraversando la: 37enneda due auto, stava attraversando per comprare le sigarette Era sceso dall’auto per comprare le sigarette, doveva solo attraversare la: purtroppo quei pochi metri si sono rivelati fatali., 37enne di Bracciano, è morto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.00, dopo esser statoprima da un’auto che arrivava nella sua stessa direzione e poi da un’altra che sopraggiungeva dal ...

CorriereCitta : Tragedia sulla Tiburtina: addio a Marco, travolto e ucciso a 37 anni mentre attraversava la strada - SandraBattisti : RT @RobertoBortone: 'La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione degli anziani dopo la pandemia'. Il documento della Pontificia Accademia… - SINDCL : RT @toopinaa: oh wow grande tik tok che dopo la tragedia della bambina di 10 anni ha fatto questo grande cambiamento, come se non bastasse… - 2020_benito : #Dayane ti aspettiamo al televoto flash... Puoi solo giocartela sulla tragedia di tuo fratello... Sei di una cattiv… - ludovicaram : RT @whatareu13: @CastedduM @zorzi_gaia Gli fa da domestica ?? ma riprenditi. Maria Teresa ha 60 anni non 2. Tommaso ha nominato tutti e tut… -