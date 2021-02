Sagome di Zaki a Sanremo? Amadeus: “Nobile la proposta di Amnesty” (Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – “Ringrazio Amadeus per l’apertura alla nostra proposta”. Sono le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia che ieri ha proposto, in uno scambio di battute su Twitter con Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai, di usare le sagome illustrate con il volto di Patrick Zaki come pubblico all’Ariston durante la prossima edizione di Sanremo. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – “Ringrazio Amadeus per l’apertura alla nostra proposta”. Sono le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia che ieri ha proposto, in uno scambio di battute su Twitter con Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai, di usare le sagome illustrate con il volto di Patrick Zaki come pubblico all’Ariston durante la prossima edizione di Sanremo.

ComitatoPiero : RT @RiccardoNoury: 'Ringrazio Amadeus per l’apertura alla nostra proposta”. #PatrickZaki @lagana_riccardo @vditrapani @amnestyitalia http… - frapac71 : RT @RiccardoNoury: 'Ringrazio Amadeus per l’apertura alla nostra proposta”. #PatrickZaki @lagana_riccardo @vditrapani @amnestyitalia http… - RiccardoNoury : 'Ringrazio Amadeus per l’apertura alla nostra proposta”. #PatrickZaki @lagana_riccardo @vditrapani @amnestyitalia - CGILParma : RT @CGILModena: Collocate nel salone Corassori in Cgil a Modena due sagome di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato da un anno in Egi… - Dixy62553861 : RT @RiccardoNoury: Il portavoce di @amnestyitalia lancia la proposta: 'Dobbiamo sfruttare quel palco anche per amplificare temi che devono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sagome Zaki "Una sedia per Zaki" in Cgil a Modena

E' stata presentata stamattina la campagna "Una sedia per Zaki" che ha visto il collocamento nel salone Corassori della Cgil di Modena di 2 sagome di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'ateneo di Bologna incarcerato da un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva. Erano presenti Daniele Dieci della segreteria Cgil e ...

"Patrick Zaki cittadino italiano", anche l'Anpi si unisce all'appello a Mattarella

Amnesty, appello a Sanremo: 'Le sagome di Zaki in platea'. E Bologna chiede a Mattarella la cittadinanza per Patrick. di Ilaria Venturi 08 Febbraio 2021

Amnesty, appello a Sanremo: "Le sagome di Zaki in platea". E Bologna chiede a Mattarella la cittadinanza p... La Repubblica Sanremo con le sagome di Zaki? Amdeus apre, Amnesty ringrazia

BOLOGNA. "Ringrazio Amadeus per l'apertura alla nostra proposta". Sono le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia che ieri ha proposto, in uno scambio di battute su twitter con Riccardo ...

“Una sedia per Zaki” in Cgil a Modena

E’ stata presentata stamattina la campagna “Una sedia per Zaki” che ha visto il collocamento nel salone Corassori della Cgil di Modena di 2 sagome di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’ateneo di ...

E' stata presentata stamattina la campagna "Una sedia per" che ha visto il collocamento nel salone Corassori della Cgil di Modena di 2di Patrick, lo studente egiziano dell'ateneo di Bologna incarcerato da un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva. Erano presenti Daniele Dieci della segreteria Cgil e ...Amnesty, appello a Sanremo: 'Lediin platea'. E Bologna chiede a Mattarella la cittadinanza per Patrick. di Ilaria Venturi 08 Febbraio 2021BOLOGNA. "Ringrazio Amadeus per l'apertura alla nostra proposta". Sono le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia che ieri ha proposto, in uno scambio di battute su twitter con Riccardo ...E’ stata presentata stamattina la campagna “Una sedia per Zaki” che ha visto il collocamento nel salone Corassori della Cgil di Modena di 2 sagome di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’ateneo di ...