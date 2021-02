Repubblica: diritti tv, i club a favore di Dazn sono 9 (tra questi Juve, Lazio e Napoli) (Di martedì 9 febbraio 2021) L’assemblea di Lega di ieri, che avrebbe dovuto decidere sull’assegnazione dei diritti tv a Sky o a Dazn, si è conclusa con un rinvio della discussione a giovedì. Ma trai due contendenti, ad essere più in vantaggio è Dazn. A favore dell’offerta di Dazn c’è un gruppo di club capeggiati da Lotito. Repubblica dà l’esatta dimensione degli schieramenti. “Certo da giorni è forte il pressing del gruppo Lotito in favore della proposta di Dazn. Per passare aveva bisogno di 14 voti, ma la “conta” si è fermata a 9: con la Lazio, ovviamente il Napoli, ma anche Juventus, Inter, Milan. E poi Torino, Atalanta, Verona, Udinese. Di fatto, il fronte è rappresentato dalle “grandi” e unisce — come successe anni fa con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) L’assemblea di Lega di ieri, che avrebbe dovuto decidere sull’assegnazione deitv a Sky o a, si è conclusa con un rinvio della discussione a giovedì. Ma trai due contendenti, ad essere più in vantaggio è. Adell’offerta dic’è un gruppo dicapeggiati da Lotito.dà l’esatta dimensione degli schieramenti. “Certo da giorni è forte il pressing del gruppo Lotito indella proposta di. Per passare aveva bisogno di 14 voti, ma la “conta” si è fermata a 9: con la, ovviamente il Napoli, ma anchentus, Inter, Milan. E poi Torino, Atalanta, Verona, Udinese. Di fatto, il fronte è rappresentato dalle “grandi” e unisce — come successe anni fa con ...

napolista : Repubblica: diritti tv, i club a favore di #Dazn sono 9 (tra questi Juve, Lazio e Napoli) Degli altri 11 club, sol… - Italia_Notizie : Diritti tv, la Lega non decide. Tutto rinviato a giovedì, ma “soddisfazione per le offerte ricevute” - VittorioFerram1 : Richiamo all'articolo 29 della Costituzione. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale… - Quaquaraqu1 : RT @Quaquaraqu1: @giampifiore @repubblica Draghi patti chiari e 'ognuno pe'fatt suoj', Qui lo dico e qui ti annego, un fatto e discutere de… - Quaquaraqu1 : @giampifiore @repubblica Draghi patti chiari e 'ognuno pe'fatt suoj', Qui lo dico e qui ti annego, un fatto e discu… -