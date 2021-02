Perde il portafoglio in Antartide: lo ritrova 53 anni dopo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non capita tutti i giorni di ritrovare un portafoglio intatto, specialmente se l’oggetto in questione è vecchio di 53 anni. È quanto accaduto a Paul Grisham, 91enne veterano della Marina americana, che è recentemente ritornato in possesso del portafoglio perduto negli anni ‘60, durante una missione in Antartide. Protagonisti di questa vicenda fuori dal comune un piccolo gruppo di ricercatori ed ex militari, che sono riusciti a trovare il portafoglio e a rintracciare il suo proprietario, a così tanti anni di distanza. La missione in Antartide Nell’ottobre del 1967 Paul Grisham, meteorologo della Marina statunitense, venne inviato in Antartide come parte dell’operazione “Deep Freeze” (Profondo Freddo), in cui i ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non capita tutti i giorni dire unintatto, specialmente se l’oggetto in questione è vecchio di 53. È quanto accaduto a Paul Grisham, 91enne veterano della Marina americana, che è recentemente ritornato in possesso delperduto negli‘60, durante una missione in. Protagonisti di questa vicenda fuori dal comune un piccolo gruppo di ricercatori ed ex militari, che sono riusciti a trovare ile a rintracciare il suo proprietario, a così tantidi distanza. La missione inNell’ottobre del 1967 Paul Grisham, meteorologo della Marina statunitense, venne inviato income parte dell’operazione “Deep Freeze” (Profondo Freddo), in cui i ...

