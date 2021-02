NBA 2020/2021: i Lakers la spuntano all’OT contro OKC, Milwaukee passa a Denver (Di martedì 9 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA 2020/2021. I Los Angeles Lakers rimontano OKC grazie alla tripla doppia di LeBron James. Milwaukee sbanca il parquet di Denver, stesso discorso non si può fare per i Warriors, che perdono sul campo degli Spurs nonostante i 32 punti di Steph Curry. LaMelo Ball da record nel successo Hornets contro i Rockets, Bradley Beal trascina Washington a Chicago. Booker segna 36 punti nella vittoria sui Cavs, Dallas si sbarazza nel finale di Minnesota, Toronto passa a Memphis LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA. I Los Angelesrimontano OKC grazie alla tripla doppia di LeBron James.sbanca il parquet di, stesso discorso non si può fare per i Warriors, che perdono sul campo degli Spurs nonostante i 32 punti di Steph Curry. LaMelo Ball da record nel successo Hornetsi Rockets, Bradley Beal trascina Washington a Chicago. Booker segna 36 punti nella vittoria sui Cavs, Dallas si sbarazza nel finale di Minnesota, Torontoa Memphis LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace.

