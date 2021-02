Luca Argentero | il suo sfogo sui social | “Rifatevi una vita”

Doretta43532738 : @AlwaysWith_Can Luca Argentero sempre adorabile e bellissimo anche col baffo alla Yanez grandeeee bravo Luca!!! ???????????????????????? - beatrice_2012 : @Anna19725 Luca Argentero Ti aspettiamo il tuo Yanez sarà fantastico!!! - gemyp26 : RT @Keskeask: Ma Luca Argentero a cavallo mai?? #LucaArgentero - zazoomblog : Luca Argentero ‘Test’: l’attore prova a cambiare look si mostra così sui social - #Argentero #‘Test’: #l’attore… - Keskeask : Ma Luca Argentero a cavallo mai?? #LucaArgentero -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Disavventura sui social per l'attore. L'attore ha infatti condiviso alcune storie per metter in guardia i suoi fan da un fatto potenzialmente pericoloso: qualcuno avrebbe infatti creato account a suo nome, rubato all'...Miryam Catania ha rilasciato un'intervista a DiPiù Tv in cui parla di Mario Draghi, dell'exe di alcuni aneddotiDisavventura sui social per l’attore Luca Argentero. L’attore ha infatti condiviso alcune storie per metter in guardia i suoi fan da un fatto potenzialmente pericoloso: qualcuno avrebbe infatti creato ...Dopo 20 giorni Diletta Leotta torna su Instagram giorni nei quali è successo di tutto da Can Yaman a Sandokan passando per Marianna ...