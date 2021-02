Il pantalone della primavera secondo Cruna (Di martedì 9 febbraio 2021) Con il termine Cruna in italiano si indica la fessura dell'ago da cucito in cui si fa passare il filo, ma da qualche stagione a questa parte, il nome fa riferimento a un marchio 100% Made in Italy, con base a Vicenza. Cruna nasce dall’idea di proporre un pantalone con qualità sartoriale abbinato a scelte stilistiche e tessuti contemporanei, e che fa proprio della Cruna - di cui sopra - il simbolo della tradizione artigianale, del saper fare, della pazienza e della dedizione che caratterizza la sartorialità. Se avete avuto modo di indossare uno dei loro pantaloni sapete bene di quello di cui stiamo parlando. E se non lo avete ancora fatto, la collezione per la prossima stagione primaverile potrebbe rivelarsi una buona occasione per farlo. L'ispirazione ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Con il terminein italiano si indica la fessura dell'ago da cucito in cui si fa passare il filo, ma da qualche stagione a questa parte, il nome fa riferimento a un marchio 100% Made in Italy, con base a Vicenza.nasce dall’idea di proporre uncon qualità sartoriale abbinato a scelte stilistiche e tessuti contemporanei, e che fa proprio- di cui sopra - il simbolotradizione artigianale, del saper fare,pazienza ededizione che caratterizza la sartorialità. Se avete avuto modo di indossare uno dei loro pantaloni sapete bene di quello di cui stiamo parlando. E se non lo avete ancora fatto, la collezione per la prossima stagione primaverile potrebbe rivelarsi una buona occasione per farlo. L'ispirazione ...

