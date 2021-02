Governo, Salvini: non parlato di ministri, fiducia in Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - Capezzone : Intervista ad @atlanticomag del professor @pbecchi: Salvini ha rotto il giocattolo agli altri. Ora governo istituzi… - francotaratufo2 : RT @APagliaccis: #Salvini ho sempre sostenuto il professor #Draghi, un vanto per il PAESE, come sono sempre stato #Europeista e #SiEuro. So… - ResoPol : RT @FBigliardo: ?? Capolavoro di #Renzi: il ritorno di #Berlusconi e #Salvini al governo a gestire 209 miliardi. Bella merda. #DraghiSantoSu… -