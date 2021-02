Ferragnez | in arrivo una docu-serie sulla loro vita privata

(Di martedì 9 febbraio 2021) I veri fan di Fedez e Chiara Ferragni conoscono moltissimi dettagli delladella famosa coppia. L'ultima novità riguardante iè un-reality che mostra come si svolgono legiornate. L'indiscrezione di Pirrotta Chi li segue su Instagram, negli anni, ha assistito a lunghi minuti di scene diquotidiana, specialmente con protagonista Leone,figlio. Ma adesso potrebbe arrivare qualcosa in più: unaprodotta da Amazon Prime Video. Fedez ha già prestato il suo volto per «Celebrity Hunted», un reality show prodotto proprio dal famoso portale di streaming video che ha debuttato un anno fa, a marzo del 2020. L'indiscrezione è stata lanciata da Santo Pirotta nel corso della sua rubrica «Un ...

Poi abbiamo ovviamente centinaia di fan account dedicati al piccolo Leo e allafamily e ovviamente Chiara Ferragni Unposted , il documentario uscito nel 2019 allo scopo di mostrare tutto ...Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando per debuttare in un docu - reality su casa. Il progetto ancora top secret. A rivelarlo, il giornalista Santo Pirrotta, che ha lanciato lo scoop durante Ogni mattina , il programma di TV8 condotto da Adriana Volpe. Dopo il successo ...Oltre a parlare del possibile documentario sui Ferragnez in arrivo, ha parlato anche di Damiano Carrara dicendo che ben presto lo vedremo sposo all’altare. Anche su Instagram sono poche le foto insiem ...Tanti colori, pupazzi, tappeto, specchi e baldacchini, una stanza molto particolare per un bambino cosi piccolo come Leone. Ferragnez ed il regalo per il Leone, una cameretta tutta nuova da papà Fedez ...