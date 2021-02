Creatività e tecnologia. Italians do it better. Teniamoceli stretti (Di martedì 9 febbraio 2021) Dal versetto del Vangelo di Luca (l’Evangelista) ”nemo propheta acceptus est in patria sua”, è nato il detto “nemo profeta in patria”. È usato correntemente, talvolta con abbondare di finali in M che fa tanto latinorum, per indicare qualcuno il cui merito non è mai riconosciuto a casa sua ma sempre oltre confine. Ancora una volta, all’estero, le tecniche dell’interpretazione fanno centro e regalano emozioni. Il video realizzato per i 200 anni del Museo del Prado dal regista Tagliaferro, è un esempio di un rigoroso uso di questa tecnica. Eppure dalle nostre parti è commentato semplicemente come una bella idea, un lampo di genio, un fortunatissimo caso. Caso non è, spiacente per i soloni, ma è frutto di serio e rigorosissimo studio. Nel video sono usate, e con precisa conoscenza, alcune tecniche dell’interpretazione. Dall’immobilità dei quadri, nel massimo rispetto ed esaltazione del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Dal versetto del Vangelo di Luca (l’Evangelista) ”nemo propheta acceptus est in patria sua”, è nato il detto “nemo profeta in patria”. È usato correntemente, talvolta con abbondare di finali in M che fa tanto latinorum, per indicare qualcuno il cui merito non è mai riconosciuto a casa sua ma sempre oltre confine. Ancora una volta, all’estero, le tecniche dell’interpretazione fanno centro e regalano emozioni. Il video realizzato per i 200 anni del Museo del Prado dal regista Tagliaferro, è un esempio di un rigoroso uso di questa tecnica. Eppure dalle nostre parti è commentato semplicemente come una bella idea, un lampo di genio, un fortunatissimo caso. Caso non è, spiacente per i soloni, ma è frutto di serio e rigorosissimo studio. Nel video sono usate, e con precisa conoscenza, alcune tecniche dell’interpretazione. Dall’immobilità dei quadri, nel massimo rispetto ed esaltazione del ...

