(Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - E' statoa 4 anni e 6 mesi di reclusione Andrea Giunta, 21 anni, siracusano, accusato diper ladi due. Secondo il gup del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, l'imputato è responsabile dell'incidenteavvenuto il 7 dicembre del 2019, in cui persero la vita duedel giovane, Benny Di Maria, 22 anni, e Loris Fazzino, 20 anni, morti poco dopo l'impatto dell'su cui erano a bordo contro un pilone situato ad Ortigia, il centro storico di Siracusa. Alla guida della macchina c'era Giunta, che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto. Nei mesi scorsi il gip del tribunale di Siracusa aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 4 anni di carcere del ventunenne.

Causò la morte di due amici in auto: condannato per omicidio stradale