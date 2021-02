Ylenia e Martina accusano Genovese | ? Io gridavo e lui rideva

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gabriele Laganà A Non è l’Arenaricostruiscono i terribili momenti vissuti con. E il racconto è sconvolgente Questa voltaDemeo eFacchini hanno vinto la paura. Le giovani, poco più che 20enni, hanno deciso di uscire pubblicamente allo scoperto denunciando di essere state anche loro vittime di Alberto, il noto imprenditore delle start up arrestato lo scorso novembre con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne. E per raccontare l’orrore vissuto hanno scelto il programma di La7 Non è l'Arena."Ho impressa la sua faccia mentree godeva del fatto che io urlassi e piangessi". Inizia così il racconto choc di, una delle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare ...

dicono di non aver mai preso soldi da Genovese Da lui, assicurano, non hanno mai preso soldi. 'Anzi. La mia agenzia - spiega- ha perso fiducia in me proprio perché quando ...Si tratta della modellaDemeo, 20 anni, barese, modella ed ex fidanzata del re delle startup, e diFacchini, 22 anni, milanese: 'Tutti sapevano quello che accadeva, ma tutti lo ...A Non è l’Arena Ylenia e Martina ricostruiscono i terribili momenti vissuti con Genovese. E il racconto è sconvolgente ...Parlano due vittime di Genovese, altre due ragazze si fanno avanti in un'intervista a volto scoperto. Due ulteriori vittime di Alberto Genovese, l'imprenditore, fondatore di Facile.it, che a gennaio è ...