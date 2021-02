Tutto su The Weeknd al Super Bowl: scaletta e video completo del live al Raymond James Stadium (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’esibizione di The Weeknd al Super Bowl è già entrata nella storia per due motivi. In primo luogo perché Abel Tesfaye – questo il nome di battesimo dell’artista – è il primo canadese ad essersi esibito all’Halftime Show del più grande incontro di football americano come solista. In secondo luogo perché lo show di The Weeknd è stato qualcosa di unico. The Weeknd al Super Bowl Quasi un one man show, se vogliamo, perché The Weeknd non ha portato con sé ospiti eccellenti. Attorno all’artista, piuttosto, c’era una coreografia di ballerini che indossavano il costume del personaggio da lui creato per l’ultimo album After Hours, con la fasciatura sulla testa e la giacca rossa. Abel, inoltre, ha contribuito alla realizzazione dell’evento versando ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’esibizione di Thealè già entrata nella storia per due motivi. In primo luogo perché Abel Tesfaye – questo il nome di battesimo dell’artista – è il primo canadese ad essersi esibito all’Halftime Show del più grande incontro di football americano come solista. In secondo luogo perché lo show di Theè stato qualcosa di unico. ThealQuasi un one man show, se vogliamo, perché Thenon ha portato con sé ospiti eccellenti. Attorno all’artista, piuttosto, c’era una coreografia di ballerini che indossavano il costume del personaggio da lui creato per l’ultimo album After Hours, con la fasciatura sulla testa e la giacca rossa. Abel, inoltre, ha contribuito alla realizzazione dell’evento versando ...

myrtamerlino : '18 mesi di governo e ora scriviamo un patto di legislatura in due giorni' IS THE NEW 'non ho studiato per tutt… - giroditalia : Piedmont will be the protagonist of the #Giro 2021 Grande Partenza. Discover everything on - ellenroselmao : in preparazione a falcon and the winter soldier vi invito a vedere tutto il press tour di civil war di sebastian e mackie bacini bacetti - Arredativo : Design Reading: sguardi sul futuro, presente e passato: Un libro è per sempre, più o meno come il diamante. Un libr… - JudgeAnnibal : Se n'è parlato nel discord, lo ripeto qua: quanto sono belle e on point le grafiche dei Barrage? Due stili diversi… -