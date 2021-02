Ranking Wta aggiornato all’8 febbraio 2021 | Barty sempre al comando

(Di lunedì 8 febbraio 2021) IlWtaa lunedì 8prima dell’inizio degli Australian Open. In vettal’australiana Ashleighseguita dalla rumena Simona Halep e dalla giapponese Naomi Osaka. A seguire Sofia Kenin (campionessa in carica a Melbourne), Elina Svitolina e Karolina Pliskova. Chiudono le prime dieci posizioni Aryna Sabalenka, Petra Kvitova, Bianca Andreescu e Kiki Bertens. Resta ancora fuori dalla top ten Serena Williams: la statunitense è 11^ con 4265 punti. Per quanto riguarda le azzurre Camila Giorgi è la prima tennista italiana (79), seguita da Martina Trevisan (89) e da Jasmine Paolini (826). ILWTA9186 Halep 7255 Osaka 5965 Kenin 5760 Svitolina 5260 Pliskova 5205 Sabalenka ...

sportface2016 : Il ranking #Wta aggiornato a lunedì 8 febbraio: #Barty sempre al comando, #SerenaWilliams ancora fuori dalla top 10 - livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Best ranking per Elisabetta Cocciaretto - livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Wta

Sportface.it

L'azzurra, n.79 del, si è liberata con un doppio 6 - 3 della kazaka Yaroslava Shvedova , 33enne di origini moscovite n.1.337e in gara con ilprotetto dopo essere rientrata nel ...Andreescu ha preso ancora tempo saltando ildi Melbourne e concentrando ogni energia, mentale e fisica, sugli Australian Open. Ancora numero 8 al mondo (per le regole del'congelato'), la ...Sorridono due italiane nella notte degli Australian Open. Camila Giorgi, n.79 del ranking, ha sconfitto 63 63, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova, 33enne di or ...Cominciano nel migliore dei modi gli Australian Open per Camila Giorgi. L'azzurra, n.79 del ranking, si è liberata con un doppio 6-3 della kazaka Yaroslava Shvedova, 33enne di or ...