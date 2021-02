MotoGp: Marquez prosegue la fisioterapia per essere pronto per il Qatar (Di lunedì 8 febbraio 2021) In MotoGp a tenere banco sono ancora le condizioni di salute di Marc Marquez, il “cabroncito” reduce da un brutto infortunio alla spalla destra nella tappa spagnola del campionato 2020 ha avuto un recupero lento dall’operazione, complice anche il veloce rientro alle gare. Dopo aver saltato gran parte della stagione 2020 le previsoni per il rientro nel 2021 sono incerte e non si sa ancora se il fenomeno di Cervera sarà sulla griglia di partenza già al Gp del Qatar. Di sicuro il team e lo staff medico stanno facendo il possibile per velocizzare la guarigione ma la paura è di incorrere nello stesso problema dello scorso anno, ovvero un rientro prematuro che rimette a rischio la guarigione dell’operazione. Negli ultimi giorni il numero 93 ha twittato un video che lo mostra durante una seduta di fisioterapia alla spalla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ina tenere banco sono ancora le condizioni di salute di Marc, il “cabroncito” reduce da un brutto infortunio alla spalla destra nella tappa spagnola del campionato 2020 ha avuto un recupero lento dall’operazione, complice anche il veloce rientro alle gare. Dopo aver saltato gran parte della stagione 2020 le previsoni per il rientro nel 2021 sono incerte e non si sa ancora se il fenomeno di Cervera sarà sulla griglia di partenza già al Gp del. Di sicuro il team e lo staff medico stanno facendo il possibile per velocizzare la guarigione ma la paura è di incorrere nello stesso problema dello scorso anno, ovvero un rientro prematuro che rimette a rischio la guarigione dell’operazione. Negli ultimi giorni il numero 93 ha twittato un video che lo mostra durante una seduta dialla spalla ...

