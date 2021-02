Marco e Paolo Palumbo diffidati per il duetto con Achille Lauro: parla l’autore di Quella Notte Non Cadrà (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marco e Paolo Palumbo diffidati per il duetto con Achille Lauro. Lo chef sardo Paolo, ricordiamolo, aveva partecipato a Sanremo nel 2020 come ospite per cantare il brano Io Sono Paolo per raccontare il suo coraggio e la sua malattia. Paolo, infatti, è malato di SLA. Al Festival di Sanremo aveva commosso il mondo. Il palco dell’Ariston era stato la sua rampa di lancio e la sua battaglia era continuata con Quella Notte Non Cadrà, un featuring con Achille Lauro. Nelle ultime ore, tuttavia, è spuntata una voce che punta il dito proprio su quel brano. Si tratta di Marco Mura, giovane autore sardo di Nuoro. Mura ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)per ilcon. Lo chef sardo, ricordiamolo, aveva partecipato a Sanremo nel 2020 come ospite per cantare il brano Io Sonoper raccontare il suo coraggio e la sua malattia., infatti, è malato di SLA. Al Festival di Sanremo aveva commosso il mondo. Il palco dell’Ariston era stato la sua rampa di lancio e la sua battaglia era continuata conNon, un featuring con. Nelle ultime ore, tuttavia, è spuntata una voce che punta il dito proprio su quel brano. Si tratta diMura, giovane autore sardo di Nuoro. Mura ...

