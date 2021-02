Governo: Lupi, 'stiamo rispondendo con serietà e responsabilità ad appello Mattarella' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E' evidente che stiamo rispondendo con serietà e responsabilità all'appello rivolto dal Presidente Mattarella". Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E' evidente checonall'rivolto dal Presidente". Lo ha affermato Maurizio, presidente di Noi con l'Italia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

