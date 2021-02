Fiorentina – Inter | Conte usa il fratello per aggirare il regolamento | è polemica

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle ultime ore sta spopolando sui social l’immagine di Antonio, tecnico dell’, che dalla tribuna dello Stadio Franchi di Firenze urla al telefono per comunicare con il proprio vice Cristian Sellini. Ovviamente in quell’occasione l’allenatore nerazzurro non sedeva in panchina poiché squalificato. La particolarità dell’episodio è che, per dare indicazioni, ha sfruttato la L'articolo

FIGCfemminile : ?? | LA CLASSIFICA AGGIORNATA ?? Il Milan risponde alla Juve, la Fiorentina torna al quarto posto! La NEWS ??… - Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo la vittoria di Firenze attraverso gli scatti più bella della serata! ??? Qui la gallery… - AliBong92266259 : @ROSA89914352 @pisto_gol Possono convincere finché vuoi ma se per assimilare e renderle produttive in termini di pu… - ipsamulierdulce : @maxMDN58 @it_mainsport 20 Agosto 2017, prima di campionato Inter-Fiorentina. 3-0 (Icardi/Icardi/Perišic) Primo ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

L'ultimo successo dell'in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3 - 1 ...sconfitta interna dei bianconeri in Coppa Italia risale al marzo 2015 (1 - 2 contro la), ...L'ultimo successo dell'in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3 - 1 ...sconfitta interna dei bianconeri in Coppa Italia risale al marzo 2015 (1 - 2 contro la), ...APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Da una parte una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei edizioni della Coppa Italia raggiungendo cinque volte la finale, dall’altra una formazione eliminata in sem ...L’ultimo successo dell’Inter in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio), mentre l’ultima sconfitta interna dei bianconeri in Coppa ...